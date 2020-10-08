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Мировые цены на растительные масла достигли максимального за восемь месяцев значения

Мировые цены на растительные масла достигли максимального за восемь месяцев значения

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары растут четвертый месяц подряд, в первую очередь повысилась стоимость растительных масел и зерновых. Как в четверг сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило в сентябре 97,9 пункта, что на 2,1% больше, чем в августе, и на 5% выше аналогичного показателя 2019 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно опубликованному на сайте организации докладу, индекс цен на растительные масла ФАО в сентябре возрос на 6% и достиг "рекордного за последние восемь месяцев уровня". Специалисты объясняют это ростом "котировок на пальмовое, подсолнечное и соевое масла на фоне активного спроса на мировых рынках".

Отмечается, что по сравнению с августом показатель индекса цен на зерновые ФАО увеличился на 5,1%. Это на 13,6% выше среднего показателя сентября 2019 года.

"Значительнее всего выросли котировки пшеницы, что обусловлено ростом объемов торговли на фоне опасений в связи с возможным снижением уровня производства в южном полушарии и засушливыми погодными условиями, отрицательно сказывающимися на посевах озимой пшеницы во многих странах Европы", - указывается в докладе. Выросли международные цены на кукурузу, на сорго и ячмень.

Значение индекса цен на молочные продукты ФАО осталось практически неизменным по сравнению с августом. Снизились цены на рис, мясо и на сахар.


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