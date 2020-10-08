Премьер-министр принял председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича

Премьер-министр Никол Пашинян принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича. Об этом Арменпресс сообщили в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра Армении.

Премьер-министр в первую очередь коснулся боевых действий, развязанных Азербайджаном в Нагорном Карабахе, которые ведутся при подстрекательстве и поддержке Турции. Никол Пашинян подчеркнул, что сегодня Нагорный Карабах ведет антитеррористическую борьбу, поскольку в боевых действиях на азербайджанской стороне при содействии Турции участвуют и члены террористических группировок. Премьер-министр, коснувшись призыва сопредседателей Минской группы ОБСЕ к установлению режима прекращения огня, подчеркнул, что наша страна приветствует его. Очень важно, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится 9 октября в Ереване. “Уверен, что мы продолжим конструктивный диалог в направлении реализации и развития целей ЕАЭС”, - сказал Никол Пашинян.

Председатель Коллегии ЕЭК поблагодарил армянскую сторону за организацию заседания Межправительственного совета в Ереване на высоком уровне даже в такой сложившейся ситуации.

В ходе встречи были обсуждены основные направления развития интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, приоритеты, а также вопросы повестки дня предстоящего заседания Евразийского межправительственного совета.