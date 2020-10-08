Время в Ереване: 11:07:36,   8 Октябрь

Посол Анна Агаджанян вручила верительные грамоты королю Бельгии Филиппу

Посол Анна Агаджанян вручила верительные грамоты королю Бельгии Филиппу

Посол Армении в Бельгии Анна Агаджанян вручила верительные грамоты королю Бельгии Филиппу. Об этом Арменпресс сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

В ходе беседы, состоявшейся после церемонии вручения, король Филипп поздравил посла со вступлением на должность и выразил надежду, что она своей деятельностью будет способствовать еще большему укреплению армяно-бельгийских дружественных отношений.

Посол Агаджанян выразила благодарность за теплый прием и отметила, что готова приложить все возможные усилия для еще большего углубления и расширения армяно-бельгийского сотрудничества.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации