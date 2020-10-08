Посол Анна Агаджанян вручила верительные грамоты королю Бельгии Филиппу

Посол Армении в Бельгии Анна Агаджанян вручила верительные грамоты королю Бельгии Филиппу. Об этом Арменпресс сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

В ходе беседы, состоявшейся после церемонии вручения, король Филипп поздравил посла со вступлением на должность и выразил надежду, что она своей деятельностью будет способствовать еще большему укреплению армяно-бельгийских дружественных отношений.

Посол Агаджанян выразила благодарность за теплый прием и отметила, что готова приложить все возможные усилия для еще большего углубления и расширения армяно-бельгийского сотрудничества.