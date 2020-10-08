Вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут в виртуальном формате

Вторые предвыборные дебаты президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена пройдут 15 октября в виртуальном формате. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканала C-SPAN со ссылкой на заявление комиссии по проведению президентских дебатов.

Отмечается, что кандидаты будут принимать участие в дебатах, находясь в разных местах. Модератор дебатов будет курировать их из Майами. Данные меры были приняты, чтобы защитить здоровье и безопасность участников.

Ранее Трамп, у которого выявили коронавирус, вернулся в Белый дом.