Вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут в виртуальном формате
16:20, 8 Октябрь, 2020
Вторые предвыборные дебаты президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена пройдут 15 октября в виртуальном формате. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканала C-SPAN со ссылкой на заявление комиссии по проведению президентских дебатов.
Отмечается, что кандидаты будут принимать участие в дебатах, находясь в разных местах. Модератор дебатов будет курировать их из Майами. Данные меры были приняты, чтобы защитить здоровье и безопасность участников.
Ранее Трамп, у которого выявили коронавирус, вернулся в Белый дом.
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