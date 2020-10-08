Турецкая национальная валюта продолжает падать: новый рекорд падения лиры
16:13, 8 Октябрь, 2020
Национальная валюта Турции зафиксировала новый рекорд падения.
Как передает Арменпресс, сегодня курс доллара составляет 7.89 турецких лир, вместо 7.87, зарегистрированных накануне.
Антирекорд падения турецкой лиры был зафиксирован 29 сентября.
В этот день курс одного американского доллара составлял 7.83 турецких лир.
Падение турецкой лиры аналитики объясняют открытым вовлечением Анкары в военные действия, развязанные Азербайджаном против Арцаха.
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