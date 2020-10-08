Время в Ереване: 11:07:36,   8 Октябрь

Турецкая национальная валюта продолжает падать: новый рекорд падения лиры

Турецкая национальная валюта продолжает падать: новый рекорд падения лиры

Национальная валюта Турции зафиксировала новый рекорд падения.

Как передает Арменпресс, сегодня курс доллара составляет 7.89 турецких лир, вместо 7.87, зарегистрированных накануне.

Антирекорд падения турецкой лиры был зафиксирован 29 сентября.

В этот день курс одного американского доллара составлял 7.83 турецких лир.

Падение турецкой лиры аналитики объясняют открытым вовлечением Анкары в военные действия, развязанные Азербайджаном против Арцаха.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации