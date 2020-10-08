Турецкая национальная валюта продолжает падать: новый рекорд падения лиры

Национальная валюта Турции зафиксировала новый рекорд падения.

Как передает Арменпресс, сегодня курс доллара составляет 7.89 турецких лир, вместо 7.87, зарегистрированных накануне.

Антирекорд падения турецкой лиры был зафиксирован 29 сентября.

В этот день курс одного американского доллара составлял 7.83 турецких лир.

Падение турецкой лиры аналитики объясняют открытым вовлечением Анкары в военные действия, развязанные Азербайджаном против Арцаха.