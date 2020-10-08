Левон Тер-Петросян отметил важность решения городского совета Женевы

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян коснулся решения Городского совета Женевы от 7 октября, которым Городской совет осудил военную агрессию Азербайджана, признал право армян Арцаха на самоопределение и обязал заморозить активы клана Алиевых в Швейцарии. По словам первого президента, это решение очень важно, поскольку содержит формулировку, которая беспрецедентна в ряду подобных заявлений.

Как передает «Арменпресс», в статье, опубликованной на сайте iLur.am, Левон Тер-Петросян пишет:

“7 октября Городской совет Женевы принял решение об осуждении военной агрессии Азербайджана, признании права армян Арцаха на самоопределение и принуждении заморозить активы клана Алиевых в Швейцарии.

На первый взгляд, может возникнуть вопрос о том, какое значение может иметь решение какого-то городского совета среди множества подобных решений. Но это только на первый взгляд. Решение женевского Городского совета содержит формулировку, которая беспрецедентна в ряду подобных заявлений. Речь идет о следующем пункте: “Женевский Городской Совет признает право армян Нагорного Карабаха на самоопределение как единственную возможность гарантирования его безопасности”.

По сути, формулировка “единственная возможность гарантирования безопасности” - это не что иное, как первая констатация необходимости применения доктрины “отделение во имя спасения” в методологии карабахского урегулирования. Суть этой доктрины заключается в следующем: когда какое-либо государство на уровне властей на почве расовой, национальной, религиозной и ксенофобии систематически попирает гражданские права этно-териториального меньшинства, прибегает к насилию, угрожает истреблением или выселением, то международное сообщество, посчитав сосуществование данных народов более невозможным, обязано принудительно, во имя сохранения существования данного меньшинства, отделить занимаемую им территорию от данного государства.

Сочтя излишним вдаваться в подробности, которые отражены в моей статье, опубликованной 6 мая 2016 года, считаю необходимым подчеркнуть только следующее: требование применения этой доктрины - самая перспективная возможность урегулирования карабахского конфликта, которой армянская дипломатия не имеет права не воспользоваться”.

Городской совет Женевы 7 октября 49 голосами “за”, 18 воздержавшимися и 2 “против” принял резолюцию об осуждении военной агрессии Азербайджана, признании права армян Карабаха на самоопределение и принуждении заморозить активы клана Алиевых в Швейцарии.

Как передает Арменпресс, соавторами резолюции являются Анна Барсегян, Арно Морейло, Бриджит Штудер и несколько других членов совета.

Резолюция, представленная на обсуждение 80 членов совета, озаглавлена “Армяне в Нагорном Карабахе имеют право на жизнь и самоопределение”. В ней приводится исторический очерк о насильственном присоединении Нагорного Карабаха к Азербайджану, упоминается и о границах Армении в 1920 году, о периодических и зверских этнических чистках, имевших там место. Также о погромах в Сумгаите, Баку, Кировабаде, о нападении, совершенном Азербайджаном в июле, отмечается об агрессии Азербайджана против Армении и Нагорного Карабаха при участии Турции, начатой с 27 сентября, осуждаются преступления против гражданского населения. Резолюция призывает Городской совет Женевы предпринять все возможное, чтобы сохранить положения международного гуманитарного права и Женевской конвенции.

“Городской совет Женевы признает право народа Нагорного Карабаха на самоопределение как единственную возможность гарантирования их безопасности”, - отмечается в резолюции.

Примечательно, что резолюция принята в преддверии визита в Женеву министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. На 12-й день широкомасштабных военных действий Азербайджана, 8 октября, Байрамов проведет в Женеве встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.