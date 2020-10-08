Кремль на разных уровнях ведет диалоги по урегулированию ситуации в Карабахе

Россия на разных уровнях ведет диалоги по урегулированию ситуации в Карабахе, включая и самый высокий.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

“Продолжаются диалоги на разных уровнях, включая и самый высокий. Больше сказать не могу”, - сказал он.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт и город Шуши. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары и по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. В результате агрессии Азербайджана в Арцахе и Армении, с применением всего своего арсенала - артобстрелов, ударов БПЛА и ракетных обстрелов погибли 21 человек, ранены 80. В войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха, с армянской стороны погибли 350 военнослужащих и добровольцев.

Потери противника - 145 БПЛА, 16 вертолетов, 17 самолетов, 496 единиц бронетехники и 4 тяжелые огнеметные системы “ТОС-1А”.

Есть подтвержденные сведения, что в составе ВС Азербайджана в боях против армянской стороны действуют наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Президент Франции Макрон подтвердил, что он владеет серьезными доказательствами, что эти джихадисты связаны с террористической группировкой “Исламское государство”. Фактами вовлеченности наемников владеет и Россия. Об этом сообщил источник из Министерства обороны США. Президент Сирии Башар аль-Асад заявил, что и Дамаск может подтвердить, что Турция из Сирии в Карабах отправила джихадистов.