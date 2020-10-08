Парламент Болгарии преодолел вето президента на поправки к закону о выборах

Народное собрание (парламент) Болгарии преодолело вето президента Румена Радева на поправки к закону о выборах, наложенное в конце сентября. В поддержку спорного законопроекта высказались 124 депутата, против - 89. Таким образом, на предстоящих в марте 2021 года парламентских выборах будет проводиться голосование и с использованием специализированных машин, и с бумажными бюллетенями.

Обосновывая вето, Радев отмечал, что принятые поправки сохраняют возможности манипуляций с результатами голосования, и это делает бессмысленным финансирование приобретения специализированных машин и ставит под сомнение честность будущих выборов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Парламент Болгарии большинством голосов принял поправки к закону о выборах 17 сентября. Одобренные инициативы предусматривали возможность голосования, как с использованием специализированных машин, так и с бумажными бюллетенями. Приобретением необходимого для организации электронного голосования оборудованием должна будет заниматься Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Отстаивая сохранение обоих способов голосования, представители правящего большинства во время трехчасовых дебатов подчеркивали, что "избиратели хотят сохранения бумажных бюллетеней".