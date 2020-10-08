В Женеве проходят переговоры сопредседателей МГ ОБСЕ с главой МИД Азербайджана: РИА Новости
15:31, 8 Октябрь, 2020
В Женеве в закрытом формате проходят переговоры сопредседателей Минской группы ОБСЕ с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили источники “РИА Новости”.
Азербайджанские СМИ сообщали, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 8 октября отправится в Женеву, где встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
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