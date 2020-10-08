В Женеве проходят переговоры сопредседателей МГ ОБСЕ с главой МИД Азербайджана: РИА Новости

В Женеве в закрытом формате проходят переговоры сопредседателей Минской группы ОБСЕ с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили источники “РИА Новости”.

Азербайджанские СМИ сообщали, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 8 октября отправится в Женеву, где встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.