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В Женеве проходят переговоры сопредседателей МГ ОБСЕ с главой МИД Азербайджана: РИА Новости

В Женеве проходят переговоры сопредседателей МГ ОБСЕ с главой МИД Азербайджана: РИА Новости

В Женеве в закрытом формате проходят переговоры сопредседателей Минской группы ОБСЕ с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили источники “РИА Новости”.

Азербайджанские СМИ сообщали, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 8 октября отправится в Женеву, где встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.


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