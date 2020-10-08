Это почерк “Исламского государства”: архиепископ Паргев об ударе, нанесенном Церкви Казанчецоц

Глава епархии Арцаха Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян в нанесении удара по церкви Казанчецоц в Шуши видит почерк “Исламского государства”.

“Они бьют по нашим духовным ценностям, в то время как мы восстанавливаем мечети”, - сказал архиепископ Паргев в разговоре с «Арменпресс».

Азербайджан 8 октября нанес удар по церкви Казанчецоц в Шуши.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт и город Шуши. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения ведутся упорные бои, обе стороны несут потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.