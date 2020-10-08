Во Франции обнаружили древнее поселение, внезапно покинутое жителями

Во Франции археологи при проведении раскопок в коммуне Понтарлье обнаружили остатки поселения франков, которое исчезло так же внезапно, как и появилось. Соответствующий отчет опубликован на сайте Национального института превентивных археологических исследований.

Ученые пришли к выводу, что поселение было основано в VI веке нашей эры, по масштабу строений оно было достаточно крупным для того времени. На данный момент археологи раскопали около десяти больших прямоугольных зданий площадью 200-300 квадратных метров каждое, а также некрополь, в котором нашли четыре гробницы.

По мнению специалистов, в поселении проживали зажиточные люди, на что указывает большая коллекция украшений, найденных в могилах,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новостисообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Также специалисты установили, что примерно через 150-200 лет после основания, предположительно, в конце VII века, жители очень быстро оставили поселение.

Археологи не нашли следов нападения или крупного пожара, в качестве главной они рассматривают версию очередного массового переселения.