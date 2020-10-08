Предприниматели Армении представили министрам ЕЭК проблемы бизнеса в ЕАЭС

Представители бизнес сообщества Армении и министры Евразийской экономической комиссии обсудили проблемы бизнеса в ЕАЭС, связанные с экспортом товаров и другие вопросы.

Как передает «Арменпресс», во встрече приняли участие должностные лица ЕЭК.

“Мы попросили членов коллегии найти сегодня время, чтобы обсудить с представителями бизнеса все существующие вопросы, по результатам которых могут быть даны решения и разъяснения. Вопросы, которые не могут быть решены, по крайней мере, будут зарегистрированы и официально представлены комиссии для конкретных решений”, - сказал Варос Симонян.

Виктор Назаренко, член Коллегии по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии, сказал, что они работают над устранением барьеров для взаимной торговли, установлением общих требований, защитой рынка от некачественных и опасных товаров и в других сферах. “Мы готовы обсуждать вопросы, которые поднимет бизнес”, - сказал он.

Председатель Союза работодателей Гагик Макарян отметил, что у бизнеса в союзе есть проблемы, связанные с законодательством, есть проблемы, которые регулируются законом, но их реализация не обеспечена. “Есть проблем с правами интеллектуальной собственности, они все еще плохо защищены в странах ЕАЭС. Например, в России может быть зарегистрирован бренд, который уже зарегистрирован в Армении, и получается, что армянский продукт не может быть экспортирован, потому что он не может ввозиться в Россию с этим брендом, а этот российский продукт не может быть ввезен в Армению”, - сказал он. Много проблем и на таможне.

Во встрече приняли участие член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксыликов, член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Артак Камалян, член коллегии (министр) по информационно-коммуникационным технологиям Гегам Варданян и член коллегии (министр) по вопросам технического регулирования ЕЭК Виктор Назаренко.

Анна Григорян