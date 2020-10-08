СМИ: в пригороде экономической столицы Нигерии произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в четверг в пригороде экономической столицы Нигерии Лагоса, восемь человек погибли. Об этом сообщила нигерийская газета Punch.

"Взрыв произошел на территории компании, которая занимается заправкой газовых баллонов, - заявил начальник Управления по чрезвычайным ситуациям штата Лагос Олуфеми Оке-Осаньинтолу. - Восемь человек погибли, идет их идентификация. Есть много раненых".

По его словам, от взрыва пострадали 25 жилых домов, а также 16 зданий магазинов и одна начальная школа. "Выявлен и перекрыт источник поступления газа", - подчеркнул он. До десяти пожарных расчетов борются с огнем.

Ранее сообщалось о взрыве на магистральном газопроводе.

Взрыв прогремел в районе Баруве на газовой станции компании Best Roof Cooking Gas. В основном пострадали люди, находившиеся в это время на расположенной вблизи автобусной остановке. Нанесен ущерб нескольким домам, включая здание начальной школы.

Район Баруве расположен на северо-западе от центра Лагоса недалеко от международного аэропорта.