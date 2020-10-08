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Азербайджан нанес удар по церкви Казанчецоц в Шуши

Азербайджан нанес удар по церкви Казанчецоц в Шуши

 Азербайджан нанес удар по церкви Казанчецоц в Шуши. Об этом сообщает Информационный штаб Арцаха. “Враг - Азербайджан нанес удар по символу Шуши - Церкви Казанчецоц”, - говорится в сообщении штаба.

Опубликованы фотографии, свидетельствующие о разрушениях.


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