Азербайджан нанес удар по церкви Казанчецоц в Шуши. Об этом сообщает Информационный штаб Арцаха. “Враг - Азербайджан нанес удар по символу Шуши - Церкви Казанчецоц”, - говорится в сообщении штаба.

Опубликованы фотографии, свидетельствующие о разрушениях.