Десятки сотрудников Белого дома заразились коронавирусом

Коронавирус активно распространяется в Белом доме, к настоящему моменту зарегистрировано 34 случая заражения высокопоставленных сотрудников американской администрации и лиц, с которыми они были в контакте, сообщил телеканал АВС, который ссылается на внутренний документ Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

В документе сказано, что среди инфицированных президент Дональд Трамп, его супруга Меланья, пресс-секретарь главы государства, директор его предвыборного штаба, глава Национального комитета Республиканской партии, помощники президента Хоуп Хикс и Стивен Миллер,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

АВС отмечает, что новые данные свидетельствуют как о "растущем кризисе в Белом доме", так и том, что правительственные чиновники пытались блокировать информацию о распространении инфекции.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно на прошлой неделе, его госпитализировали и на третий день выписали. Он продолжит восстанавливаться после болезни уже в Белом доме. Все это время он заявлял о хорошем самочувствии, но в СМИ появлялись сообщения о том, что на самом деле определенные проблемы у Трампа все же были.

В среду президент США вернулся к работе в Овальном кабинете Белого дома и записал видеообращение, в котором рассказал, как его лечили от COVID-19. Кроме того, он назвал коронавирус "ошибкой Китая" и вновь пригрозил, что "Пекин заплатит большую цену за его распространение".