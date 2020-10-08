На передовой сражаются и добровольцы из СНБ

В эти решающие дни боевых действий, развязанных против Республики Арцах, на передовую отправляются и добровольческие отряды, составленные из сотрудников Службы национальной безопасности Республики Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

“В эти дни, решающие для всего армянства, свою миссию ежедневно, самоотверженно и по-новому выполняют и служащие пограничных войск СНБ Республики Армения.

Мы должны подчеркнуть, что Служба национальной безопасности Республики Армения в сотрудничестве с СНБ Республики Арцах в круглосуточном режиме осуществляет все необходимые работы, вытекающие из своих полномочий, эффективно сочетая полноценную реализацию исключительно важных функций по защите Родины и обеспечению безопасности наших соотечественников.

В Службе национальной безопасности Армении продолжается запись добровольцев, и при необходимости на передовую отправятся и новые группы” - отметили в СНБ.