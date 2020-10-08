У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано в четверг у побережья Папуа - Новой Гвинеи. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился в 108 км к северо-западу от города Лаэ (население около 76 тыс. человек), расположенного на острове Новая Гвинея. Очаг залегал на глубине 116 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Государство Папуа - Новая Гвинея расположено в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца, которое образуется цепочкой сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся на 40 тыс. км.