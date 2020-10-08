Выручка Музея истории Армении будет перечислена Армии

Мечи полководца Андраника и других героев, участвовавших в освобождении армянского народа, с 6 октября экспонируются в Музее истории Армении.

Как передает «Арменпресс», музей организовал подобную выставку в честь героев Армянской армии.

“Мечи, принесшие победы в разных сражениях, передадут молодежи накопленную в них силу, повысят дух нашей Армии и волю к победе. Победа, одержанная с честью, рождает право силы, вот что завещал Алмазный меч полководца Андраника нашим современным ополченцам”, - говорится в пресс-релизе Музея истории.

Вся выручка от билетов на экспозицию будет передана Армянской армии.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт и город Шуши. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения ведутся упорные бои, обе стороны несут потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.