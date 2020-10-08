Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило пять миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 5 миллионов, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным министерства, число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 5 000 694, скончались 148 228 пациентов. Выздоровели более 4,3 миллиона человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.