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Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило пять миллионов

Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило пять миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 5 миллионов, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным министерства, число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 5 000 694, скончались 148 228 пациентов. Выздоровели более 4,3 миллиона человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.


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