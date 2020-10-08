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Два человека пострадали при взрыве бомбы в сирийском городе Деръа

Два человека пострадали при взрыве бомбы в сирийском городе Деръа

По меньшей мере два человека пострадали в результате взрыва бомбы в городе Деръа на юго-западе Сирии, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.

"Два человека получили ранения в результате взрыва бомбы в районе ас-Сабиль в городе Деръа", - говорится в сообщении телеканала,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Деръа прогремел взрыв.


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