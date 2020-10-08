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США собираются ввести новые санкции против финансового сектора Ирана

США собираются ввести новые санкции против финансового сектора Ирана

США собираются ввести новые санкции против финансового сектора Ирана, сообщает газета Washington Post со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Согласно источникам, решение администрации президента США Дональда Трампа о новых санкциях против иранского финансового сектора затронет несколько банков, которые ранее не подпадали под дополнительные санкции США. По данным газеты, о новом плане ограничительных мер может быть объявлено уже в четверг.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США вводят санкции против минобороны Ирана. Также подписан указ, в соответствии с которым США будут вводить односторонние санкции против Ирана и восстановят оружейное эмбарго,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН.


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