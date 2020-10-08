США собираются ввести новые санкции против финансового сектора Ирана, сообщает газета Washington Post со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Согласно источникам, решение администрации президента США Дональда Трампа о новых санкциях против иранского финансового сектора затронет несколько банков, которые ранее не подпадали под дополнительные санкции США. По данным газеты, о новом плане ограничительных мер может быть объявлено уже в четверг.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США вводят санкции против минобороны Ирана. Также подписан указ, в соответствии с которым США будут вводить односторонние санкции против Ирана и восстановят оружейное эмбарго,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН.