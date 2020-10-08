"Латвийские вести" опубликовали письмо депутата Сейма Латвии касательно Арцаха

Один из замороженных конфликтов на постсоветском пространстве в последние недели перешел в «горячую» стадию. Нагорный Карабах снова в огне! Гремят взрывы в мирном Степанакерте, других населенных пунктах звучат сигналы воздушной тревоги. Идет настоящая война!

Меньше всего меня — прежде всего не как политика, а как обычного человека — волнуют исторические моменты и извечный вопрос: кто виноват? Меня волнует то, что в этом бессмысленном противостоянии гибнут люди!

Что здесь может и должно сделать мировое сообщество? Прежде всего — заставить Азербайджан и Турцию, когорая, к сожалению, подталкивает Баку к агрессивным действиям, прекратить войну и вернуться за стол переговоров. К этому уже призвали сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха - президент России Владимир ПУТИН, президент США Дональд ТРАМП и президент Франции Эмманюэль МАКРОН.

Необходимо воздержаться от внедрения в зону конфликта наемников и исламистов-джихадистов, которые могут еще больше обострить ситуацию. Трудно не согласиться с позицией Армении, которую вкратце можно выразить так: если для Азербайджана Нагорный Карабах — это вопрос амбиций, то для Армении — вопрос выживания. Чувствуете разницу?

Убежден: нет и не может быть альтернативы мирным переговорам. Стороны должны остановить бессмысленное кровопролитие и вернуться за стол переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Всякая война, как мы знаем из истории, завершается мирными переговорами. Уверен, что так будет и на сей раз. Вопрос лишь в том, сколько невинных жертв потребует эта война. Очень надеюсь, что у всех сторон конфликта хватит мудрости остановиться!

Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ, депутат Сейма, заместитель председателя группы Сейма Латвии по связям с парламентом Армении.