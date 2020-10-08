Осложнения, связанные с доступом на сайт Государственного информационного агентства «Арменпресс», связаны с браузерами.

Агентство Арменпресс в последние дни получает от своих читателей сообщения и письма, что есть проблемы при подключении к сайту Armenpress.am (ошибка 1020. Access denied). Сообщаем, что сайт работает в нормальном режиме, были предприняты беспрецедентные меры по обеспечению информационной безопасности.

“Обращаемся к нашим читателям с просьбой обновить браузеры. Новые браузеры безопаснее. Мы благодарим Вас за сигналы и впредь будем благодарны, если Вы продолжите информировать нас о возникших проблемах”, - подчеркивает директор информационного агентства Арам Ананян.