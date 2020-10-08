АО Арцаха опубликовала новые имена погибших военнослужащих

Министерство обороны Арцаха опубликовало новые имена военнослужащих, погибших в ходе отражения атак азербайджанской агрессии:

Саносян Артем Саркисович, 2001 г. р. Гарибян Вазген Вигенович, 2002 г. р. Саркисян Абрам Ашотович, 2001 г. р. Маргарян Сержик Артакович, 2000 г. р. Хемчян Артак Норикович, 1982 г. р. Саркисян Эдгар Робертович, резервный состав, 1988 г. р. Айрапетян Александр Самвелович, 1991 г. р. Митичян Гор Самвелович, 1991 г. р. Мкртчян Мартун Мкртичевич, 1982 г. р. Симонян Мясник Карапетович, 1984 г. р. Петросян Алик Ишханович, 1982 г. р. Агаджанян Саркис Генрихович,1978 г. р. Амбарян Левон Хоренович, 1992 г. р. Мкртчян Сергей Арутюнович, 1991 г. р. Саркисян Ованес Вардгесович, 1990 г. р. Саакян Хачик Ованесович, 2001 г. р. Айвазян Сармен Самвелович, 2001 г. р. Гаспарян Карен Врамович, 2001 г. р. Алавердян Арман Артурович, 2001 г. р. Осипян Давид Владимирович, 2002 г. р. Акопян Артур Давидович, 1983 г. р. Абрамян Наири Араикович, 1998 г. р. Мурадян Арсен Ваникович, 2001 г. р. Бабаян Давид Альбертович, 1998 г. р. Саградян Сурен Айкович, 1994 г. р. Карапетян Эдо Арменович, резервный состав, 1964 год. Сиреканян Гагик Ваганович, резервный состав, 1959 г. р. Григорян Гагик Фридонович, резервный состав, 1961 г. р. Саркисян Гамлет Рузвельтович, резервный состав, 1973 г. р. Мноян Мушег Лаврентьевич, резервный состав, 1966 год.

До публикации этих имен было известно о 320 погибших.