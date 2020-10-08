АО Арцаха опубликовала новые имена погибших военнослужащих
12:02, 8 Октябрь, 2020
Министерство обороны Арцаха опубликовало новые имена военнослужащих, погибших в ходе отражения атак азербайджанской агрессии:
- Саносян Артем Саркисович, 2001 г. р.
- Гарибян Вазген Вигенович, 2002 г. р.
- Саркисян Абрам Ашотович, 2001 г. р.
- Маргарян Сержик Артакович, 2000 г. р.
- Хемчян Артак Норикович, 1982 г. р.
- Саркисян Эдгар Робертович, резервный состав, 1988 г. р.
- Айрапетян Александр Самвелович, 1991 г. р.
- Митичян Гор Самвелович, 1991 г. р.
- Мкртчян Мартун Мкртичевич, 1982 г. р.
- Симонян Мясник Карапетович, 1984 г. р.
- Петросян Алик Ишханович, 1982 г. р.
- Агаджанян Саркис Генрихович,1978 г. р.
- Амбарян Левон Хоренович, 1992 г. р.
- Мкртчян Сергей Арутюнович, 1991 г. р.
- Саркисян Ованес Вардгесович, 1990 г. р.
- Саакян Хачик Ованесович, 2001 г. р.
- Айвазян Сармен Самвелович, 2001 г. р.
- Гаспарян Карен Врамович, 2001 г. р.
- Алавердян Арман Артурович, 2001 г. р.
- Осипян Давид Владимирович, 2002 г. р.
- Акопян Артур Давидович, 1983 г. р.
- Абрамян Наири Араикович, 1998 г. р.
- Мурадян Арсен Ваникович, 2001 г. р.
- Бабаян Давид Альбертович, 1998 г. р.
- Саградян Сурен Айкович, 1994 г. р.
- Карапетян Эдо Арменович, резервный состав, 1964 год.
- Сиреканян Гагик Ваганович, резервный состав, 1959 г. р.
- Григорян Гагик Фридонович, резервный состав, 1961 г. р.
- Саркисян Гамлет Рузвельтович, резервный состав, 1973 г. р.
- Мноян Мушег Лаврентьевич, резервный состав, 1966 год.
До публикации этих имен было известно о 320 погибших.
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