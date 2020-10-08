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Асад заявил, что планирует встретиться с Путиным

Асад заявил, что планирует встретиться с Путиным

Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости заявил, что планирует в будущем встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сейчас идут постоянные контакты по телефону.

"Мы находимся в постоянном контакте (с Владимиром Путиным - ред.) - главным образом по телефону - всякий раз, когда что-то происходит или есть необходимость в беседе. Конечно, мы продолжим общаться и, конечно, встретимся в будущем, но это зависит от политической ситуации в Сирии", - рассказал Асад.

По его словам, в ближайшее время беседы будут проходить по телефону, так как весь мир парализован пандемией коронавируса,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.


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