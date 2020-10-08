На горящем складе боеприпасов в Рязанской области продолжаются взрывы

Пожар и взрывы на складе боеприпасов в Рязанской области продолжаются, интенсивность - три взрыва в минуту, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. Была перекрыта федеральная трасса "Каспий",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Пожар и взрывы продолжаются, интенсивность составляет три взрыва в минуту", - сказал собеседник агентства.

Как отмечали власти, погибших при ЧП нет, пять человек пострадали. Специалисты Минобороны с рассветом планирует приступить к локализации очагов пожара непосредственно на территории арсенала.