Джокович вышел в полуфинал “Ролан Гарроса”

Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

Как передает «Арменпресс», в четвертьфинале мужского одиночного разряда сербский теннисист встречался с испанцем Пабло Каренньо-Бустой. В матче, длившемся 3 часа 13 минут, Джокович одержал победу со счетом в 4-х сетах - 4:6, 6:2, 6:3, 6:4.

В полуфинале встретятся пары Джокович - Циципас, Шварцман - Надаль.

Турнир “Ролана Гарроса” проводится с 1891 года, однако это название он получил в 1928 году. В этом году призовой фонд “Ролана Гарроса” составляет 38 млн. евро. Турнир, который проходит в 124-й раз, завершится 11-го октября. Из-за пандемии на турнирах будет присутствовать всего тысяча болельщиков.