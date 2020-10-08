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Вице-премьер Тигран Авинян избран вице-председателем Совета управляющих ЕБРР

Вице-премьер Тигран Авинян избран вице-председателем Совета управляющих ЕБРР

 7 октября в дистанционном формате состоялось пленарное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в ходе которого были приняты решения относительно стратегии и финансового оборота структуры в 2021 - 2025 годах. Был утвержден отчет банка.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате вице-премьера Тигран Авинян, на пленарном заседании,  Тигран Авинян был избран заместителем председателя Совета управляющих на 2020 - 2021 годы. Впервые с момента членства Армении в банке, представитель страны избирается вице-председателем Совета управляющих.

На ежегодном собрании ЕБРР с речью о стратегии и капитальном  обороте на 2021 - 2025 гг.  выступил заместитель министра экономики Армении, вице-председатель в ЕБРР от Армении Аваг Аванесян. Он также представил детали нападения Азербайджана на Арцах, совершенного при содействии Турции и причастности террористов. Аваг Аванесян упомянул и об атаках на гражданские населенные пункты.  Было отмечено, что действия Азербайджана уже нанесли долгосрочный  и “серьезный ущерб экономической стабильности региона” и могут привести к гуманитарному кризису.

Полное послание Армении скоро будет доступно на официальном сайте ЕБРР.


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