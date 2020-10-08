Европейские индексы - 07-10-20

МОСКВА, 8 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.17% и составил 12928.57 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4824.88 пункта, британский FTSE снизился на 0.06% и составил 5946.25 пункта, а российский RTSI снизился на 2.11% и составил 1143.95 пункта.