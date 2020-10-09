“Ереванский бестселлер”: в списке новые книги: армянская литература, сентябрь, 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей по данным продаж за октябрь.

На первой горизонтали - книга Сюне Севады “Зависимость”. Сборник рассказов “Зависимость” включает в себя работы писателя за последние три года. Представлены произведения, опубликованные на сайте, в журналах и переведенные на другие языки, и еще неопубликованные работы. Темы рассказов не имеют определенной направленности, некоторые социальные, некоторые более чувственные, в некоторых - внутренняя борьба человека с насилием путем сдерживания собственных желаний, непримиримости или борьба извне, некоторые рассказы обращены к Арцахской освободительной борьбе.

На второй горизонтали - книга Левона Неса (Оганесян) “Бальзак. История одной собаки”. Бальзак - разумная и мудрая собака. Это имя непривычно для собаки, но она наделена неоспоримым литературным даром, а выступать против фактов - бесплодное дело. Автор попытался взглянуть на человека глазами животного - собаки. Ведь животное иногда разумнее, чем человек. Возможно, последний просто присвоил свой высокий титул разумного существа. А разум, являющийся предусловием становления нашего рода, позволяет ли он безоговорочно удостоиться безграничной преданности и верности наших четвероногих друзей.

На третьем месте повесть Гоар Навасардян “Не дари мне пионы”. Эта книга - история искренней любви, написанная на основе реальных переживаний. Повесть о молодой паре, которая несколько раз встречается совершенно случайно. Молодой человек влюбляется с первого взгляда, забыв, что всегда скептически относился к тому, что можно влюбиться, не зная человека. Как и у всех пар, их любовь также является большим скоплением страхов, сомнений, размышлений, ревности и тоски, которая всегда пронизана безграничным чувством и преданностью. В книге много аллегорий, на первый взгляд, в кажущихся обычными отношениях затрагиваются более глубокие вопросы. В названии книги есть даже переносный смысл. Героиня просит не дарить ей ее любимые цветы, чтобы они оставались в земле, жили и любили. В этом и весь смысл книги: цветок красив в земле, птица на свободе, а любовь в клетке не дышит, рано или поздно она задохнется...

На четвертом месте также Гоар Навасардян с книгой “Памятные мгновения”. В ней изложена история, описывающая дорогу, ведущую от дружбы к любви, которая протекает незаметно. Но чистая любовь, дошедшая до небес, также незаметно и завершается, оставив в замерзшем воздухе сотни безответных вопросов, пустоту и боль. На страницах книги все последующие этапы разрыва, ни один из которых не проходит легко и бесследно, и через которые, независимо от причин и вероятности примирения, проходят все. Избавиться от этого невозможно, каким бы великим не было желание забыть, потому что пытаться не вспоминать уже означает помнить. Эта повесть - бесконечная смена воспоминаний о прожитых счастливых мгновениях и удушающей тоски.

“Лжец” Левона Неса (Ованнисян) на пятом месте. Успешный бизнесмен, талантливый художник, детектив - герой романа “Лжец” под разными масками путешествует из Германии в Австрию, пытаясь таким образом убежать от настоящего и от своей судьбы, забыть прошлое и стать счастливым. Своими приключенческими и сверхъестественными элементами, тонкими психологическими образами, интересными развитиями и неожиданным завершением этот роман захватывает читателя с первых страниц и не отпускает до самого неожиданного конца.

На шестом месте “Нерв жизни” Армана Сагателяна. Эта книга о двух молодых парнях, оказавшихся на поле боя. Они втайне от родителей уехали в Арцах, чтобы принять участие в боях за Члдран. Арцахская война описана глазами очевидца. Ничего не преувеличено - ни страх, ни мужество, ни смерть, ни борьба. Битва за Члдран была судьбоносной, так как стала одним из поворотных моментов всей войны. После освобождения Члдрана 5 февраля 1993 г. последовала масштабная весенняя контратака армянских войск и полное освобождение Мартакертского района.

Роман Эдгара Костандяна “Милош” на седьмом месте. Этот роман Костандяна - писателя, драматурга, победителя международных конкурсов “Интеррайт” и “Юропен”, автора бестселлера “Приют”, книг “Последний день зимы”, “Куку”, “Обычная страна” и др., имеет довольно простой подзаголовок: “Роман о прошедших радостях”.

Роман “ P/F ” Арама Пачяна занимает восьмое место. В книге мы видим старый и новый Ереван, Гетар, исчезнувший трамвай, одинокий человек, ищущий себя в городе своих воспоминаний, в своих чувствах, в своих мечтах о будущем. Автор посвящает роман своим учителям школы дзен-буддизма, тон книги как раз соответствует этой философии. Все отрывки романа взаимосвязаны, но их последовательность исключена, это чисто условно. Прочитав роман на одном дыхании, возникает желание перечитывать его еще раз, но помедленнее. “P/F” - новый роман и новый подход к поиску ответов на наши вопросы о жизни.

На девятом месте - книга Никола Пашиняна “Обратная сторона земли”. Роман написан в 2008 - 2009 годах, когда автор скрывался. В роман была превращена серия статей, напечатанных в мае - декабре 2008 года в газете “Айкакан жаманак”. “В 2018 году ко мне подошел начинающий издатель, который предложил напечатать эту серию в виде романа. Я с некоторым подозрением отнесся к его профессионализму, однако попросил время, чтобы перечитать и отредактировать роман. Когда я перечитал написанное мною еще 10 лет назад, в моей душе поднялась настоящая буря. Я понял, что настал час победы народа...”,- пишет Никол Пашинян.

На десятом месте - “Чаемания” Лили Мкртчян. Каждый из 11 рассказов, представленных в книге, посредством межличностных отношений, личных размышлений и диалога с читателем представляет историю жизни одного героя. Рассказы, будучи отдельными и независимыми историями, объединяются в какой-то точке и становятся большой, целостной историей. Одним из ключевых моментов книги является послание, что между сюжетными линиями жизни нужно замечать и дополнительные детали, лучше узнавать человека, его жизнь и его мир.

Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).