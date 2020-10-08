Наша единственная цель - защитить армянский народ от нового геноцида: интервью Пашиняна Euronews

Премьер-министр Никол Пашинян дал интервью телеканалу Euronews, которое представляем ниже:

Euronews: Господин премьер-министр, ООН, Минская группа, ЕС призвали к немедленному прекращению огня, но боевые действия продолжаются. Можете объяснить, к чему Вы стремитесь здесь?

Премьер-министр Никол Пашинян: Знаете, самое главное - международное сообщество и сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны констатировать, что произошло и что происходит. Во-первых, мы приветствовали заявления президентов и министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. И только Турция заявила, что Азербайджан не должен прекращать боевые действия. И Азербайджан, по сути, остался в рамках поручения, данного ему Турцией. И сегодняшнее заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности подтверждает это.

В данной ситуации, когда в зону конфликта и боевые действия вовлечены террористические группы, которые воюют на азербайджанской стороне, а вербует их и перебрасывает в зону конфликта Турция, и учитывая тот факт, что армяне в Нагорном Карабахе сейчас, в данный момент, когда я говорю с Вами, находятся под экзистенциальной угрозой, потому что все города и села, в том числе столица Степанакерт, подвергаются постоянному ракетному обстрелу, думаю, что международное сообщество в этой ситуации должно совершить решительный шаг и признать независимость Нагорного Карабаха.

Euronews: Министерство обороны Азербайджана заявило, что ваши войска обстреливают их города. Известно, что с обеих сторон есть жертвы среди гражданского населения. И я хотел бы понять, Вы стремитесь к миру?

Премьер-министр Никол Пашинян: Безусловно. Во-первых, удары нанесла Армия обороны Нагорного Карабаха, и министерство обороны Нагорного Карабаха четко объяснило, что ответные удары были нанесены, потому что иначе было невозможно: это был единственный способ остановить ракетные удары Азербайджана по городам и селам и мирному населению Нагорного Карабаха.

Euronews: Мнения о том, кто первым начал боевые действия 27 сентября, очень разнятся. В прошлом году Вы и Ваш министр иностранных дел сделали заявление о том, что собираетесь подготовить общество к миру. Однако мы видим совсем иное. Вы пользуетесь поддержкой России, и я хотела бы понять, насколько эта поддержка влияет на Ваши решения и действия?

Премьер-министр Никол Пашинян: Мир всегда был нашей главной и конечной целью. С момента своего избрания премьер-министром я говорил, что мы должны стремиться найти такое решение, которое будет приемлемо для народа Армении, народа Нагорного Карабаха и народа Азербайджана. И я являюсь первым лидером, участвующим в переговорном процессе, который официально заявляет, что любое решение должно быть приемлемым и для народа другой стороны. Вся проблема в том, что Азербайджан не принимает эту формулу, не принимает официально, утверждая, что для него есть только одно-единственное решение: когда Нагорный Карабах будет посредством этнических чисток очищен от армян и полностью передан под контроль Азербайджана. Это угроза геноцида, и сегодня в осуществление этого геноцида вовлечены международные террористы. Их завербовала и переправила в регион Турция. Они воюют на стороне Азербайджана. И этот факт, по сути, уже признали страны региона и ряд европейских стран. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, что если мы хотим остановить гуманитарную катастрофу, если мы хотим остановить еще большую эскалацию этого конфликта, международное сообщество должно проявить решимость и признать независимость Нагорного Карабаха

Euronews: Какие шаги Вы собираетесь предпринять, чтобы свести к минимуму лишения и потери мирных жителей в эпицентре вооруженных столкновений?

Премьер-министр Никол Пашинян: Я хочу добавить к ответу на предыдущий вопрос, что очень важно выяснить, кто развязал эту атаку. И я думаю, что в международных средствах массовой информации и в международном сообществе имеется достаточно информации о том, что Армения и Карабах не могли начать эту войну по той простой причине, что у нас здесь нет военных задач. Стоящая перед нами задача политическая. За 15 лет, 15 месяцев, 15 дней и 15 часов до начала военных действий Азербайджан постоянно угрожал, что решит этот вопрос военным путем. Здесь нет никакого секрета. Давайте публично проанализируем заявления, которые были сделаны Азербайджаном и Турцией. Давайте публично проанализируем, почему террористы были переброшены в Азербайджан, на линию соприкосновения. Какая еще цель могла быть в вербовке террористов из другой страны, переброске их в свою страну, если эта страна не планирует военную агрессию? Почему Азербайджан соглашается на переброску террористов на свою территорию? Но мы говорим, что сегодня, да, самое главное - остановить насилие. А для этого Азербайджану необходимо прекратить нападение. Конечно, главное, чтобы в регионе установился мир. И лучший инструмент для этого, на наш взгляд, - признание международным сообществом независимости Карабаха

Euronews: Извините, господин премьер-министр, скажите, готовы ли Вы остановить огонь?

Премьер-министр Никол Пашинян: Да, конечно. Но это не значит, что мы будем ждать, когда они придут и совершат геноцид против нашего народа. Мы ни на кого не нападали. Наши действия и действия Карабаха исключительно осуществлялись в целях самообороны. У нас нет и не было цели кого-то убивать. Наша единственная цель - защитить армянский народ от нового геноцида. Это цель самообороны.

Euronews: Какое решение для Вас было бы приемлемым? Есть ли другой способ найти решение этого конфликта, не подразумевающее насилие?

Премьер-министр Никол Пашинян: Наша позиция была и остается такой, что карабахский вопрос не может быть решен посредством насилия. Никакого решения невозможно достичь с помощью насилия. Это политика Азербайджана - решить проблему насильственным путем. Армения всегда была готова к компромиссу. Азербайджан никоим образом не хочет компромиссов. Они не хотят компромиссов. Единственное решение для них состоит в том, что армяне Карабаха, которые всегда составляли 80 с лишним процентов населения Карабаха, должны быть перемещены, и они собираются получить Карабах путем этнической чистки, чтобы на этой территории не было армян. Однако люди не могут просто покинуть свою тысячелетнюю родину только потому, что этого требует Азербайджан, они должны защищать себя и имеют право на самооборону. Для Нагорного Карабаха здесь нет иной цели, кроме самообороны

Euronews: Благодарю за интервью, господин премьер-министр.

Я тоже благодарю Вас.