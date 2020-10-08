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О'Брайен считает переговоры по Карабаху примером сотрудничества между США и Россией

О'Брайен считает переговоры по Карабаху примером сотрудничества между США и Россией

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ являются примером сотрудничества между США и Россией. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС,  с таким заявлением О'Брайен выступил в среду, выступая перед студентами Университета штата Невада в Лас-Вегасе.

"Между США и Россией наблюдаются фундаментальные различия. Но даже учитывая это, есть области, в которых мы можем работать совместно с Россией", - указал он. "Есть такие области. Например, конфликт, который разгорелся сейчас между Арменией и Азербайджаном. Там мы занимаем одну сторону, сопредседательствуя в Минской группе и пытаясь вернуть мир в Кавказский регион", - подчеркнул он. 


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