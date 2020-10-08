Мир всегда был нашей главной целью: премьер-министр Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Euronews подчеркнул, что у Армении и Арцаха нет причин для начала войны, поскольку у них нет проблемы, которую нужно решать военным путем. Как сообщает Арменпресс, Пашинян отметил, что очевидно, что продолжающуюся войну начал Азербайджан.

«Очень важно выяснить, кто начал это нападение, для этого достаточно информации. Армения и Карабах не могут начать войну по простой причине, потому что у нас не было здесь военных задач, у нас нет проблем, которые мы могли бы решить военным путем, наша проблема носит политический характер. Именно Азербайджан последние 15 лет постоянно грозит решить вопрос военным путем. Здесь нет никакого секрета. Зачем нужно было перебрасывать террористов к линии соприкосновения? С какой еще целью их можно вербовать и переправлять в другую страну, если эта страна не готовится к военной агрессии?» - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что эти террористы были ввезены через Турцию, что тоже не секрет.

«Международное сообщество, сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны зафиксировать то, что произошло и что происходит. Мы приветствуем заявление лидеров и глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и это Турция заявила, что она считает, что Азербайджан не должен прекращать боевые действия, и фактически Азербайджан находится под управлением Турции. Это угроза геноцида. Сегодня к совершению этого геноцида причастны международные террористы, завербованные, привезенные в регион Турцией и которые сражаются на стороне Азербайджана. Этот факт уже признан рядом стран», - сказал премьер.

Никол Пашинян добавил, что мир всегда был главной целью для Армении и Арцаха.

«С того дня, как я был избран премьер-министром, я сказал, что мы должны стремиться найти решение, приемлемое для народа Армении, народа Нагорного Карабаха, народа Азербайджана. Я первый лидер, вовлеченный в переговорный процесс, который официально сказал, что решение должно быть приемлемым для народа другой стороны. Проблема в том, что Азербайджан официально не принял эту формулу, заявив, что для нее есть только одно решение - это решение будет в том случае, когда Нагорный Карабах будет полностью освобожден от армян посредством этнической чистки и перейдет под контроль Азербайджана. Никакого решения нельзя найти с помощью насилия. Политика Азербайджана заключалась в решении вопроса военным путем. Армения всегда была готова к компромиссу. Это Азербайджан не готов к компромиссам. Люди не могут покинуть свою тысячелетнюю родину по требованию Азербайджана. Они должны защищаться», - сказал Пашинян.