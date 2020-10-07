За 7 октября Азербайджан потерял как минимум 260-280 военнослужащих
22:35, 7 Октябрь, 2020
7 октября до полудня в ходе боевых действий на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана армянская армия уничтожила 260-280 азербайджанских военнослужащих и невоенных-террористов. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 7 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Оганесян.
«На сегодняшний день противник потерял 260-280 военнослужащих и террористов. Уничтожено также 60-80 единиц бронетехники, значительное количество единиц техники осталось в руках наших Вооруженных сил», - сказал Ованнисян.
Арцрун Ованнисян добавил, что после полудня эти цифры значительно увеличились.
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