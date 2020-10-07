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В результате обстрелов ВС Азербайджана есть пострадавшие среди мирного населения

В результате обстрелов ВС Азербайджана есть пострадавшие среди мирного населения

В результате азербайджанских обстрелов Степанакерта, Шуши, Гадрута и других городов Арцаха есть пострадавшие среди мирного населения. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 7 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Сегодня города Арцаха - Степанакерт, Шуши, Гадрут и другие - подвергались обстрелу несколько раз. Есть пострадавшие, данные будут обобщены и представлены», - сказал Ованнисян.


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