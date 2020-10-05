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Последствия обстрела Степанакерта: видео из столицы Арцаха

Последствия обстрела Степанакерта: видео из столицы Арцаха

Единый армянский информационный центр без комментариев опубликовал видео из Степанакерта, столицы Арцаха, который подвергся обстрелу со стороны Азербайджана.

Как сообщает Арменпресс, на видео представлен ущерб, нанесенный гражданским зданиям и инфраструктуре Степанакерта.


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