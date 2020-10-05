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Глава МИД Армении провел телефонный разговор с заместителем госсекретаря США

Глава МИД Армении провел телефонный разговор с заместителем госсекретаря США

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 5  октября провел телефонный разговор с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обменялись мнениями о последних событиях в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Министр Мнацаканян предоставил заместителю госсекретаря Бигану исчерпывающую информацию о целенаправленном обстреле азербайджанскими вооруженными силами гражданского населения, гражданской инфраструктуры и связанных с этим человеческих и материальных потерях.

Министр обратил внимание Стивена Бигана на использование Азербайджаном оружия, запрещенного международными конвенциями, во время боевых действий и решительно осудил его.

Заместитель госсекретаря США Биган подчеркнул важность немедленного прекращения огня и тесного сотрудничества с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в этом отношении.


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