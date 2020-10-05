Сын премьер-министра записался добровольцем, чтобы отправиться на фронт

Сын премьер-министра Армении Ашот Пашинян записался добровольцем, чтобы отправиться на передовую. Как сообщает Арменпресс, об этом Ашот Пашинян заявил на своей странице в Facebook.

«Я только что пошел добровольцем в Центральном военкомате. Уважаемые сослуживцы, настала наша очередь служить Родине», - написал Пашинян.