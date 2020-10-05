Президент Армении подчеркнул недопустимость продолжения продажи Азербайджану израильского оружия 

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с президентом Государства Израиль Реувеном Ривлином.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в начале беседы президенты затронули вопросы двусторонних отношений.

Затем президент Саркисян представил ситуацию, сложившуюся в результате развязанной Азербайджаном военной агрессии против Арцаха и Армении.

Президент Саркисян отметил, что оружие и боеприпасы, продаваемые Израилем Азербайджану, на самом деле используются не только в оборонительных целях, как ранее заявляла израильская сторона, но и в наступательных целях. Это оружие широко используется для бомбардировки армянских населенных пунктов и против мирных жителей, что приводит к многочисленным жертвам и массовым разрушениям.

Президент Саркисян посчитал продолжение поставок оружия неприемлемым по всем стандартам, подчеркнув, что это может серьезно поставить под угрозу армяно-израильские отношения. Он призвал президента Израиля использовать свое влияние в правительстве своей страны, чтобы немедленно прекратить поставки оружия в Азербайджан.

Президент Армен Саркисян сообщил, что в адресованном президенту Ривлину письме он также отразил озабоченность и замечания армянской стороны.

Президент Ривлин выразил готовность с правительством своей страны со всей тщательностью изучить вопросы, поднятые армянской стороной.