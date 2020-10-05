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Франция готова содействовать прекращению огня в Нагорном Карабахе: глава МИД Франции

Франция готова содействовать прекращению огня в Нагорном Карабахе: глава МИД Франции

Франция готова содействовать прекращению огня в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Франция мобилизует свои усилия для достижения прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также для возобновления переговоров», - написал министр.

Он добавил, что в ходе беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым была достигнута договоренность о необходимости принятия срочных мер.

«Это было сделано в рамках сопредседательства двух стран в Минской группе», - отметил Ле Дриан.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о переговорах с Ле Дрианом.


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