Франция готова содействовать прекращению огня в Нагорном Карабахе: глава МИД Франции

Франция готова содействовать прекращению огня в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Франция мобилизует свои усилия для достижения прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также для возобновления переговоров», - написал министр.

Он добавил, что в ходе беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым была достигнута договоренность о необходимости принятия срочных мер.

«Это было сделано в рамках сопредседательства двух стран в Минской группе», - отметил Ле Дриан.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о переговорах с Ле Дрианом.

La France est mobilisée pour un cessez-le-feu au Haut Karabagh et pour la reprise des négociations. Nous sommes convenus de l’urgence avec mon collègue , dans le cadre de nos efforts de co-présidents du groupe de Minsk, et je l’ai dit de nouveau à mes homologues et .