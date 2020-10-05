Время в Ереване: 11:07:36,   5 Октябрь

Азиатские индексы - 05-10-20

Азиатские индексы - 05-10-20

ТОКИО, 5 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.23% и составил 23312.14 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.74% и составил 1637.25 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3218.05 пункта, а HANG SENG вырос на 1.32% и составил 23767.78 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации