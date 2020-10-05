Азиатские индексы - 05-10-20
ТОКИО, 5 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 октября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.23% и составил 23312.14 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.74% и составил 1637.25 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3218.05 пункта, а HANG SENG вырос на 1.32% и составил 23767.78 пункта.
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