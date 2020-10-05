В Греции продлили действие ограничений из-за коронавируса

Власти Греции продлили до 12 октября действие ограничений, введенных в столичном регионе Аттика с целью остановить распространение коронавируса, сообщает официальная правительственная газета.

Меры были введены 21 сентября в связи с резким ростом числа инфицированных и действовали до 4 октября. Премьер-министр Кириакос Мицотакис 24 сентября в телеобращении заявил, что страна находится на критическом этапе борьбы с пандемией. По его словам, правительство не намерено второй раз вводить полный карантин, но население должно соблюдать предписания властей.

В Аттике запрещена работа предприятий общественного питания, дискотек, баров, кабаре, ночных клубов и развлекательных заведений с полуночи до пяти часов утра. Прекращено проведение концертов в помещениях и на открытом воздухе. Приостановлены показы фильмов в закрытых кинотеатрах, отменены театральные представления.

Разрешены собрания не более девяти человек как в помещениях, так и на открытом воздухе. На свадьбах, крестинах, похоронах может присутствовать максимум 20 человек, хотя еще в августе допускалось до 100 гостей. В кафе за столиками должно быть не более шести человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

С полуночи до пяти утра приостановлена работа розничных магазинов, например, киосков, мини-маркетов.

На овощных рынках вполовину сокращено количество торговых мест, минимальное расстояние между лавками продавцов — три метра.

Власти планируют усилить проверки и санкции в отношении работодателей и сотрудников, не соблюдающих меры индивидуальной защиты на рабочем месте, то есть обязательное использование маски. Сейчас ежедневно проводится 40 тысяч проверок.

Уязвимым группам населения и гражданам 65 лет и старше рекомендуется ограничить передвижение в течение следующих 14 дней. Им следует носить защитные маски, избегать контактов с людьми, кроме ближайших родственников, и воздержаться от поездок на общественном транспорте.