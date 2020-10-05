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Президент Армении встретился с послом Армении

Президент Армении встретился с послом Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с послом США в Армении Линн Трейси. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян коснулся ситуации, сложившейся вследствие развязанной Азербайджаном против Арцаха агрессии, и, в частности, выразил озабоченность по поводу открытой военно-политической помощи, оказываемой Турцией Азербайджану.

На встрече была подчеркнута важность недавнего совместного заявления президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В то же время, с точки зрения урегулирования ситуации, президент Саркисян посчитал необходимым безоговорочное прекращение участия Турции в проводимых операциях, подчеркнув важную роль международного сообщества в этом вопросе.


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