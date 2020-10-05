Эксперт не исключила протесты в Киргизии из-за итогов выборов

Не стоит исключать протестов в Киргизии в связи с итогами парламентских выборов, считает политолог, директор по спецпроектам Института национальной стратегии России Юрий Солозобов.

Ранее стало известно о проходящей акции протеста несогласных с итогами парламентских выборов в Бишкеке, протестующие заявляют о многочисленных нарушениях во время выборов 4 октября. Наблюдатели от ПА ОДКБ не видят причин для массовых волнений после выборов в Киргизии, миссия от МПА СНГ заявила, что выборы прошли в соответствии со всеми международным стандартам, не было нарушений, которые могли бы повлиять на их итоги, выборы состоялись,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Безусловно, они (акции протеста - ред.) уже заявлены... За бортом оказались очень серьезные игроки. Это и "Республика" с (ее основателем, бывшим кандидатом в президенты Омурбеком - ред.) Бабановым, есть социал-демократы, которые запротестовали, партия молодых исламистов и много других образований, которые такой решительной победой недовольны", - сказал эксперт РИА Новости.

"Киргизское общество настроено очень радикально, они жаждут простых форм справедливости... Поэтому давайте посмотрим, как будут эти выборы приняты и сколько продержится действующий парламент", - резюмировал он.

Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство") с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан") с 23,89%, "Кыргызстан" с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.

В воскресенье в Киргизии прошли выборы в парламент республики. Участки принимали избирателей в течение 12 часов - с 8.00 (5.00 мск) до 20.00 (17.00 мск). На места в парламенте претендовали 16 партий. Согласно законодательству Киргизии, в новый состав парламента пройдут лишь партии, преодолевшие барьер в 7%. Также политическим объединениям необходимо преодолеть барьер в 0,7% в каждой из семи областей страны и в двух крупнейших городах - Бишкеке и Оше. Официальные итоги выборов центризбирком должен огласить не позже 20 дней со дня голосования.