Россия по вопросу Нагорного Карабаха на связи с Арменией, Азербайджаном, Ираном и Турцией: Лавров

Россия по вопросу Нагорного Карабаха остается на связи с Арменией, Азербайджаном,Турцией и Ираном. Как передает Арменпресс, со ссылкой на “РИА Новости”, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения ведутся упорные бои, обе стороны несут потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.