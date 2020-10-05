Все медицинские организации оснащены необходимыми лекарствами и оборудованием: Арсен Торосян

Министр здравоохранения Арсен Торосян, с целью координации организационных вопросов, касающихся медицинской помощи раненым, пострадавшим в результате агрессивных действий Азербайджана и ознакомления с ходом работ на месте, продолжает визиты в медучреждения республики Армения и Республики Арцах. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

Уже два дня министр находится в Арцахе для организации медицинской помощи пострадавшим от боевых действий.

Будучи рядом с медработниками и непосредственно участвуя в самих процессах, Арсен Торосян заверил, что все медицинские организации в настоящее время оснащены необходимыми лекарствами, медицинскими принадлежностями, оборудованием и необходимым количеством машин скорой помощи. В то же время, благодаря готовности медработников служить на передовой, посредством Министерства здравоохранения все центры укомплектованы соответствующими узкими специалистами.