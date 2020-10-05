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В Ереван прибыл российский спецборт

В Ереван прибыл российский спецборт

Российский самолет Ил-96-300,  входящий в состав специального летного отряда “Россия”, приземлился в Ереване. Об этом сообщает “Лента.ру” со ссылкой на данные платформы “Flightradar” и отмечает, что неизвестно, кто и с какой целью 5 октября спец бортом прибыл в Ереван. 

Спецотряд «Россия» обеспечивает перевозку должностных лиц страны и высокопоставленных представителей российских спецслужб и Вооруженных сил и подчиняется Управлению делами президента.

В беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян подтвердила информацию о прибытии специального борта из РФ.

Специальный борт приземлился в аэропорту “Звартноц”.


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