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Министерства ИД РФ, США и Франции готовят совместное заявление по Карабаху

Министерства ИД РФ, США и Франции готовят совместное заявление по Карабаху

Главы внешнеполитических ведомств Российской Федерации, Франции и США готовят совместное заявление по нагорно-карабахскому конфликту. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на “РИА Новости”, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

“Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в лице президентов России, Франции и США выступили с сильным заявлением. Сейчас и мы готовим заявление”, - сказал Лавров.

Лидеры РФ, США и Франции 1 октября выступили с заявлением, в котором призвали стороны нагорно-карабахского конфликта немедленно прекратить огонь. Они также призвали руководителей Армении и Азербайджана немедленно взять на себя обязательство добросовестно и без предусловий возобновить переговоры по урегулированию при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.


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