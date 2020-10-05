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В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников Великобритании

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников Великобритании

Гражданская гвардия Испании задержала одного из самых разыскиваемых преступников Соединенного Королевства. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, подозреваемый был арестован в провинции Аликанте (автономное сообщество Валенсия). Британские власти обвиняют задержанного в похищении, шантаже, незаконном хранении оружия и нанесении телесных повреждений. В Испании он был арестован в рамках операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

36-летний британец является главарем опасной преступной группировки. Он причастен к похищению в Соединенном Королевстве торговца наркотиков.


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