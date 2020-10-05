 Россия пытается формально и неформально повлиять на стабилизацию ситуации: Александр Маркаров

Россия пытается внести свой вклад в стабилизацию ситуации в регионе, сохраняя свою роль страны, имеющей влияние в этом регионе. Об этом в разговоре с «Арменпресс» сказал политолог Александр Маркаров, имея в виду реакцию России на эскалацию нагорно-карабахского конфликта.

“С одной стороны, Россия выступает в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, с другой стороны, у нее союзнические отношения с Арменией в рамках соответствующей нормативной базы, а также есть сотрудничество и в рамках ОДКБ. “Россия - это страна, которая способна дополнить усилия, направленные на обеспечение стабильности в регионе, долгосрочного мира, чтобы стороны пришли бы к соглашению, и не применяли силу”, - сказал он. По словам Александра Маркарова, Россия выступает в нашем регионе как политический игрок с разными ролевыми ипостасями. Во-первых, Россия является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая уже около 30 лет участвует в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. С другой стороны, с 1990-х годов Армения имеет с Россией правовую основу для двустороннего сотрудничества как в политической, так и в военной сферах. Еще одна роль, которую характеризует Россия, - это сотрудничество с Арменией в рамках ОДКБ.

“Исходя из этого, Россия пытается соответствовать процессу развития, что нашло отражение в заявлении Минской группы ОБСЕ. Осуждая эскалацию конфликта, она призвала вернуться за стол переговоров, рассматривая Минскую группу как формат урегулирования конфликта”, - сказал он.

По словам политолога, Россия пытается формально и неформально повлиять на стабилизацию ситуации. Отношения, которые существуют с Арменией, показывают, что Россия пытается остановить эскалацию, положить конец этой горячей фазе конфликта. С другой стороны, по мнению политолога, есть сигналы, что в случае необходимости Россия может быть готова включиться в решение вопросов безопасности с учетом ответственности, которая возложена на страну на основании армяно-российского соглашения.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения ведутся упорные бои, обе стороны несут потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.